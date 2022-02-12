«الثقافة» تعيد طبع مجلة «أبيض وأسود».. وملف خاص عن وحيد حامد في العدد 52

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة لإصدار العدد 52 من مجلة «أبيض وأسود» خلال الشهر الجارى ضمن برنامج مشروع «إبدأ حلمك السينما بين يديك» بإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

محتويات العدد 52 من «أبيض وأسود»

ويضم العدد عدة موضوعات، منها مشاهد النيل في السينما المصرية، كما يوجد ملف خاص عن الكاتب وحيد حامد فليسوف السينما المصرية، إضافة للعديد من الدراسات النقدية السينمائية للدكتورة صفاء زهير، لعدد من النقاد والمتخصصين، وحوار مع الفنان هانى رمزى للكاتبه ساندرا عزت، وكذلك ملف أبيض وأسود بالألوان للكاتب الصحفي طارق مرسي، وملف سينما الأطفال للكاتبه فاطمة المعدول.

ويذكر أن مجلة أبيض وأسود هى مجلة فصليه تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الثقافة من خلال قصر السينما ليعود الاصدار الثانى بعد توقف دام لعدة سنوات، وذلك بعد قرار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ضمن فعاليات مشروع إبدأ حلمك السينما بين يديك، والتى تتناول الفن السابع وإشكالياته وقضاياه، ورموزه.

كواليس إعادة مجلة «أبيض وأسود»

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أعلنت في يولو 2021، إطلاق مشروع «السينما بين إيدك»، ووافقت على إعادة طبع مجلة «أبيض وأسود» المتخصصة في الفن السابع، وإنشاء قناة ويب وموقع إلكتروني متخصص يضم تاريخ السينما المصرية وكل الأعداد السابقة من مجلة «أبيض وأسود» ومجموعة آفاق السينمائية.

وتم تأسيس مجلة أبيض وأسود عهد الدكتور أحمد نوار رئيس هيئة قصور الثقافة، وكان يترأس إدارة تحريرها، وكانت تهتم بالشأن السينمائي.

وكانت المجلة قد تناولت، في عدد سابق لها، ملفين الأول بعنوان «الحراك السياسي والسينما التأثير والتأثر»، تضم مقالات وموضوعات للنقاد محمد بدر الدين عن سينما الانفتاح، وسمير الجمل عن صورة البطل في السينما الثورية، ورفيق الصبان عن الثورة الفرنسية وأهم الأعمال السينمائية حولها.