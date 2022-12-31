احتفال رأس السنة على شواطئ الغردقة بمشاركة السياح: «بنحب مصر»

بدأت احتفالات رأس السنة مبكرا على شواطئ الغردقة منذ صباح اليوم السبت، وتزينت الفنادق بزينة رأس السنة وانتشرت أشجار الميلاد وارتدى السياح قبعات رأس السنة وتبادل التهاني في سعادة وفرحة ورقص على الشواطئ وفقرات التنورة والرقص الشرقي والطبل والمزمار البلدي بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات ما يقرب من 25 جنسية من حول العالم.

برنامج احتفال رأس السنة بدأ منذ الصباح على الشواطئ

كشف نبيل حسين مدير عام منتجع سياحي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، أن برنامج احتفال رأس السنة بدأ منذ الصباح على الشواطئ بعمل مهرجانات متنوعة وفقرات ترفيهية ورقص شرقي وطبل ومزمار بلدي، وتفاعل الأجانب على أنغام السمسية وتبادلوا التهاني «هابي نيو يير».

وأضاف أن الاحتفالات تستمر حتى منتصف الليل وأن نسبة الإشغالات بالفنادق حوالي 90%، وأن السياح الألمان الأكثر عددا للاحتفال برأس السنة على شواطئ الغردقة.

وعبر عدد من السائحين عن سعادتهم بقضاء رأس السنة فى شواطئ الغردقة، حيث الأجواء الاحتفالية والطقس الجيد والمقومات السياحية التي تمتلكها الغردقة، وردد الأجانب عبارة «بنحب مصر ونأتي للاحتفال برأس السنة بها كل عام».

استعدادت أمنية لرأس السنة

ورفعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة ونشرت الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في محيط المنشآت السياحية والشواطئ والفنادق والمنتجعات السياحية وشددت التأمين على مداخل ومخارج مدينة الغردقة.