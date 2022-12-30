آلاف السائحين يحتفلون بليلة رأس السنة بفنادق الغردقة.. الألمان في الصدارة

تشهد فنادق ومنتجعات مدينة الغردقة، خلال الساعات المقبلة، بدء الاحتفال بليلة رأس السنة، وذلك بحضور آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، وعلى رأسهم الألمان، بحسب غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر.

آلاف السائحين يحتفلون برأس السنة في الغردقة

وذكر أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بشركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، أن ‪ فنادق ومنتجعات الغردقة استقبلت عدد كبير من السائحين خلال الأيام القليلة الماضية عبر مئات رحلات الطيران، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي ما يقرب من ‪ رحلة طيران تقل آلاف السائحين على رأسهم السياح الألمان.

احتفالات رأس السنة

ومن جانبه، كشف نبيل حسين مدير عام أحد فنادق الغردقة، لـ«الوطن»، أن الفنادق تزينت بزينة رأس السنة، وأن الإحتفالات بدأت منذ صباح اليوم على الشواطئ، من خلال إقامة مهرجات وفقرات ترفيهية، مشيرا إلى تنظيم حفلات مسائية تبدأ بالخيمة الرئيسية وتضم بوفيه وفقرات موسيقية واستعراضية متنوعة ورقص شرقي وغربي.

وذكر، أن نسبة الإشغالات بالفنادق ليلية رأس السنة تعدت 90%، مؤكدا أن عددا من الفنادق أعلنت أنها كاملة العدد.