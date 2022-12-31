جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب مستلزمات لجراحة زرع الشعر

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة زرع الشعر بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

الاشتباه في راكب مصري قادم من تركيا

اشتبه عادل قرني، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي، في راكب مصري قادم من تركيا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية لكثرة السفر والتردد في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على طائرة الخطوط الجوية التركية.

جهاز الأشعة يكشف كثافات متماثلة وتفتيش حقائب الراكب

وبعد تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال ومحمد النقراشي ومحمد صبحي رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

كلف مهند سامي، نائب مدير الإدارة، محمود خميس مأمور الجمرك ومحمد أبوبكر رسلان رئيس القسم، لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 150 عبوة بها شفرات وإبر مستلزمات جراحة تجميل وزراعة الشعر مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها في جيوب سحرية بقاع الحقيبة.

وقام بالجرد والتحريز مصطفى عبدالرسول ومحمود خميس بحضور هانى حافظ من الأمن الجمركى بإشراف عصام عباس.

مدير عام الجمارك يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي

ومن جانبه، قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 41 لسنة 2022 لمخالفة الواقعة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب.