«هليوبوليس للصناعات الكيماوية» تكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء الشركة

نظَّم المهندس مدحت شكري، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي»، إحدى الشركات التابعة للوزارة، حفل لتكريم المتفوقين علميا من أبناء العاملين بالشركة بكل المراحل التعليمية المختلفة، وذلك حرصاً على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالعمل الدائم على رفع الروح المعنوية للعاملين باعتبارهم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الوزارة من خلال كافة الشركات والوحدات التابعة في تنفيذ خطط التطوير بكل القطاعات المختلفة.

وأشار «شكري»، خلال كلمته، إلى أنَّ الهدف من هذه الاحتفالية هو تقديم الشكر للعاملين بالشركة لدورهم في رعاية النشء من أبنائهم وحرصهم على غرس قيم حب العلم والتفوق لديهم، مؤكدا على تقديره لجهود العاملين في رعاية أسرهم، مضيفاً أنَّ تكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا يأتي من باب التحفيز والحث على مواصلة التفوق رغم ظروف العمل والضغط الواقع على كاهل الأسرة في مواصلة العطاء داخل الشركة من ناحية والتربية ومتابعة الأبناء من أجل تفوقهم من ناحية أخرى.

وفي النهاية، كرم رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية أبناء العاملين ومنحهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية، كما حرص على التقاط عدد من الصور مع العاملين وأبنائهم المتفوقين.