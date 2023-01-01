إصابة 150 شخصا بسبب الألعاب النارية في احتفال رأس السنة بالعراق

ذكرت وزارة الصحة العراقية، أن 150 شخصا أصيبوا نتيجة استخدام الألعاب النارية، أمس خلال، الاحتفال بليلة رأس السنة في العاصة العراقية بغداد.

إصابة 150 شخص في ليلة رأس السنة

وأشارت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر: «عدد الإصابات الأولية في بغداد نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي، بلغت 150 إصابة، منها ما لا يقل عن 20 إصابة بالعيون ولا توجد وفيات لغاية الآن».

وتابع متحدث الوزارة: «الكثير من المصابين لا يراجعون في الساعات الأولى، لذلك فإن الوزارة ستعطي، اليوم، إحصائيات كاملة عن إعداد الإصابات في المحافظات نتيجة الرمي العشوائي والألعاب النارية».

الأمن العراقي يتدخل

في نفس السياق، تدخل الأمن العراقي وقبض على 15 شخصا أطلقوا أعيرة نارية ليلة رأس السنة في محافظة ميسان التي تقع بنحو 400 كيلومتر جنوب شرقي بغداد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة الأسلحة.