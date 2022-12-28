يوسف الحسيني: أهل العراق يتطلعون لاستلهام التجربة المصرية بكل تفاصيلها

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن أهل العراق يتطلعون لاستلهام التجربة المصرية بكل تفاصيلها، و«هما شايفينا أكثر ما إحنا شايفين نفسنا جوه مصر».

وأضاف «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري: «هما شايفين حجم اللي اتعمل في مصر بصورة أجمل وأكبر وأعظم وأبهى وأعمق مما نراها».

الحسيني: سعيد باحتفال قادرون باختلاف

واستطرد: «كان من الأمور الجملية بعد رجوعي من العراق، إني رجعت وأنا سعيد باحتفال قادرون باختلاف وتزيد سعادتي إن كل سنة الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم في الاحتفالية ما لم نكن نتوقعه، ويساعد أكثر على مسألة الدعم، فالرئيس السيسي شهد احتفالية قادرون باختلاف النسخة الرابعة تحت عنوان (لينا مكان) الذي بدأ بتلاوة القرآن الكريم بصوت القارئ الشاب من قادرون باختلاف عمر أشرف».

وتابع: «ثم عُرض فيلم تسجيلي لطيف للغاية عن قادرون باختلاف خلال السنوات الماضية، وكان الفيلم يعرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، واللي كانت بتوجيه الرئيس السيسي واستمع الرئيس لعدد من المواهب من أولادنا».