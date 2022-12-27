عاجل.. قناة القاهرة الإخبارية: الملاحة الجوية منتظمة في مطار بغداد ولم تتوقف

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، عن أنّ مطار بغداد الدولي أعلن انسيابية الرحلات الجوية اليوم، وأكد أنّ الملاحة الجوية لم تتوقف وتعمل بشكل منتظم.

انسياب الملاحة الجوية في مطار بغداد

وأوضحت القناة، أنّ إدارة مطار بغداد الدولي، ذكر في بيان عنه، أنّ الحركة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف في حركة الملاحة الجوية.

ودعا المطار، جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، للاعتماد على الأخبار من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات بمواقعها الخبرية.