سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في الأسواق

تستخدم ربات المنازل البيض، في الكثير من الوجبات الغذائية على مائدة الأسرة المصرية يوميا، بداية من وجبات الإفطار حتى وجبة العشاء.

سعر كرتونة البيض اليوم

لذا ومن خلال السطور التالية، نستعرض سعر كرتونة البيض بالأسواق، ومنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة.

استقر سعر طبق وكرتونة البيض عند سعر 75 جنيها بالمزارعة، فيما تراوح سعره في المحال التجارية، بين 90-95 جنيها.

وفي منافذ وزارة الزراعة سجل البيض الأبيض نحو 69 جنيها، والأحمر نحو 89 جنيها للطبق.

وسجلت أسعار مشتقات الدواجن اليوم الاثنين

وعن أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها في الأسواق المختلفة ومحلات الدواجن الحية:

سعر الشيش البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

سعر الهياكل اليوم بين 25 و30 جنيهًا.

سعر الشاورما الدجاج اليوم بين 120 جنيهات إلى 125 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 48 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

سجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو اليوم بين 51-55 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و115 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 100 و120 جنيها.

تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 32 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 80 و85 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم السبت بين 70 و82 جنيهًا.

وسجل سعر الفرخة وزن 2 كيلو نحو 90-95 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم بين 58-62 جنيها.

سعر البط اليوم بين 70-75 جنيها للكيلو.