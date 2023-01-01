سعر كرتونة البيض والفراخ بالأسواق في اليوم الأول من عام 2023

كرتونة البيض من الاحتياجات الأساسية التي تبحث عنها الأسر المصرية يوميا، لمعرفة الأسعار قبل التوجه للأسواق والمحلات التجارية لشراء احتياجاتهم زماتهم منه.

كما تبحث الأسر كذلك عن أسعار الفراخ بمختلف أنواعها للوقوف على النوع والكمية التي يحددونها للشراء بما يتناسب معهم، لذا توفر «الوطن» هذه الأسعار لتكون في متناول متابعيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض في البورصة 81 جنيها

أعلنت بورصة البيض سعر الكرتونة من الأنواع المختلفة، ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 84 و85 جنيها، والأبيض من 80 إلى 81 جنيها، والبلدي 83 إلى 84 جنيها.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

ووفقا لإعلان البورصة، يأتي سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك 94 جنيها والبيض الأحمر 95 جنيها، أما سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك فهو 91 جنيها.

أسعار الفراخ في البورصة اليوم

وأعلنت بورصة الدواجن ، أسعار الفراخ اليوم الأحد، فيتراوح سعر لحم الفراخ البيضاء بين 44 و45 جنيها للكيلو، والفراخ الساسو 60 جنيها للكيلو ولحم الفراخ البلدي بين 59 و61 جنيها للكيلو، أما لحم الأمهات الأبيض يتباين بين 41 و42 جنيها للكيلو.