مدير الأكاديمية العسكرية: لدينا ميادين قتالية على أعلى مستوى لإعداد الطلاب

قال اللواء أشرف سالم، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إن الأكاديمية لديها ميادين قتالية وتخصصية متنوعة، وأخرى خاصة باللياقة البدنية، لإعداد الطلاب على أعلى مستوى، فضلا عن توافر جميع الملاعب بكل أشكالها وأنواعها.

ممارسة الرياضة يوميا

وأوضح «سالم» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على قناة «dmc» أنه حريص على ممارسة الرياضة مع الطلاب والضباط داخل الأكاديمية، لاسيما بكل الأنشطة البدنية المختلفة وبشكل يومي ومنتظم، في إطار اهتمام القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم اللياقة البدنية داخل الدولة، وتنفيذه العديد من الأنشطة مع طلبة الكليات والفعاليات الشبابية المختلفة، ما يعطي المثل والقدوة في تعظيم اللياقة البدنية.

رسالة من قائد الأكاديمية للطلاب الجدد

وأكد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن الأكاديمية والكليات العسكرية تفتح أبوابها لكل من يستحق، موجها رسالته للطلاب: «من يدخل الكلية يكون نجح بمجهوده فقط، بدون تدخل لأي عوامل، أي أنه ليس هناك أي وساطة أو محسوبية، والأساس لنتائج الطالب طوال مدة التقديم، وأتمنى التوفيق لكل الطلبة المتقدمين».