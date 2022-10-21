مدير الأكاديمية العسكرية: نوفر أحدث العلوم للطلاب.. وهدفنا خريج مثقف وقائد

قال اللواء أشرف سالم، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إن الأكاديمية تمكن الطلاب من الاطلاع على أحدث العلوم في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، في ضوء اتجاه العالم لتطوير التعليم.

العائد من تحديات العلوم داخل الأكاديمية

وأوضح «سالم» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على قناة «dmc» أن العائد من تحديات العلوم داخل الأكاديمية، هو الحصول على منتج ضابط مثقف ومؤهل علميا وفنيا وبدنيا وعمليا لقيادة وحدة، إلى جانب تنفيذه مختلف المهام والتمتع بالوعي الكافي لمجابهة أي تحديات مستقبلية.

تنسيق مع كليات مدنية لمنح الطلاب شهادات إضافية

وأكد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أنه تم التنسيق مع العديد من الكليات المدنية لمنح طلاب الأكاديمية مؤهلات مختلفة بما يتناسب مع عملهم فيما بعد، ونستهدف توسيع قاعدة الانتقاء، إذ أن الطالب المتقدم يخضع للعديد من القياسات البدنية الطبية والنفسية ليتماشى مع طبيعة المهام التي يتكلف بها بعد ذلك، وتوجد مجموعة متقدمة من القياسات إضافة إلى كشف الهيئة الذي يثجرى على الطلاب.