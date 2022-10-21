مدير الأكاديمية العسكرية يكشف شروط قبول الطلاب الجدد والدرجات العلمية الممنوحة

قال اللواء أشرف سالم، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إن هناك ضوابط خاصة في الدفعة الجديدة المقبولة بالأكاديمية وأدت لتخفيض نسب القبول في معظم الكليات طبقا لتصديق القائد العام للقوات المسلحة، لافتا إلى أن تخفيض النسب يعود في المقام الأول لتوسيع قاعدة الانتقاء، فلا بد أن يخضع الطالب المتقدم للعديد من القياسات الطبية والبدنية والنفسية، وهي أمور غير موجودة في الكليات المدنية.

طبيعة الحياة داخل الكليات العسكرية

وأوضح «سالم» خلال استضافته على شاشة برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «dmc»، أن طبيعة الحياة داخل الكليات العسكرية تتطلب مواصفات معينة للضابط الملتحق بها لكي يتماشى مع طبيعة المهام المكلف بها بعد ذلك، بالإضافة لمجموع الطالب المتقدم للكلية في الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الأفضلية تكون للنسب الأعلى، على أن تبدأ القياسات باختبار السمات الشخصية يليه الكشف الطبي ثم اللياقة البدنية والاختبارات النفسية ومجموعة متقدمة من القياسات تنتهى بكشف الهيئة.

درجة بكالوريوس العلوم العسكرية

وأشار اللواء أشرف سالم إلى أن الكلية الحربية تمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية وبكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، وتمنح الكلية البحرية درجة بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية وبكالوريوس العلوم السياسية، كما تمنح الكلية الجوية خريج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران وبكالوريوس التجارة، ويمنح خريج شعبة إدارة الأعمال تخصص نظم معلومات الطيران درجة بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية، وتمنح كلية الدفاع الجوي درجة بكالوريوس علوم الدفاع الجوي، بكالوريوس الهندسة تخصص الاتصالات والإلكترونيات أو الحاسبات والنظم الميكاترونيكس والروبوتات.