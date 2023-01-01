عرض «نبيل الجميل» و«شلبي» في سينما الشعب بالمحافظات.. التذكرة بـ40 جنيها

تواصل سينما الشعب نشاطها في العام الجديد 2023، حيث تستعد لعرض فيلم «شلبي» للمخرج بيتر ميمي، وبطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، على شاشتها في عدد من المحافظات والمدن بداية من الأربعاء المقبل، بسعر موحد للتذكرة قيمته 40 جنيها، وذلك بجانب فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي.

وتزامنا مع أعياد الميلاد تنطلق المرحلة السادسة من سينما الشعب، وتشمل 4 مواقع جديدة، هي قصر ثقافة بروض الفرج في القاهرة، وقصر ثقافة العريش في شمال سيناء، وقصر ثقافة بورسعيد، إضافة إلى قصر ثقافة الأقصر، وذلك بالتوازي مع مشروع السينما في الجامعات، الذي يبدأ بجامعة المنصورة ويشمل 3 جامعات أخرى هي عين شمس، وحلوان، والجامعة البريطانية.

20 قاعة عرض لـ«سينما الشعب» في 17 محافظة

ومن جانبه، كشف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، أنه مع افتتاح المرحلة السادسة من سينما الشعب سيصل قاعات سينما الشعب إلى 20 قاعة عرض في 17 محافظة في أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هناك مراحل جديدة في مشروع سينما الشعب يتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير عام الثقافة السينمائية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم عرض «شلبي» بداية من 4 يناير في القاهرة، بجانب فيلم «نبيل الجميل» في قاعات سينما الشعب في عدد من المحافظات، أما بالنسبة للأفلام الجديدة التي سيتم طرحها بالسينمات خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

5 أفلام جديدة خلال موسم نصف العام الدراسي

وهناك مجموعة كبيرة من الأفلام سيتم عرضها في السينمات خلال الفترة المقبلة، من بينهم «جروب الماميز» للمخرج عمرو صلاح، وبطولة روبي، ويسرا اللوزي ودارين حداد بجانب عدد من النجوم، إضافة إلى فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، وذلك يوم 18 يناير الجاري، أما في 25 يناير تستقبل دور العرض السينمائي فيلمي «المطاريد» إخراج ياسر سامي، من بطولة أحمد حاتم، وإياد نصار وتارا عماد، وفيلم «اتنين للإيجار» الذي يجمع محمد ثروت وبيومي فؤاد، ويختتم موسم إجازة نصف العام الدراسي أفلامه بـ «مغامرات كوكو» في 4 فبراير 2023.