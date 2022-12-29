الخريطة الكاملة لدور عرض سينما الشعب.. تصل إلى 20 بحلول 2023

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مشروع «سينما الشعب» يستهدف التوسع في نشر الثقافة السينمائية، وأنه بحلول أعياد الميلاد المجيد في 7 يناير 2023 ستصل أعداد دور العرض التابعة للهيئة 20 دار عرض سينمائي بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

دور عرض تدخل في مشروع سينما الشعب

وحسب وزارة الثقافة، يجري حاليا الانتهاء من أعمال تجهيز أربعة دور عرض في المواقع: «قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، وقصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وقصر ثقافة بورسعيد»، وهي المرحلة السادسة من المشروع.

خريطة سينما الشعب

1- سينما قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي

2- مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

3- سينما قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

4- سينما قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة.

5- سينما قصر ثقافة الإسماعيلية.

6- سينما قصر ثقافة الزقازيق.

7- سينما قصر ثقافة قنا

8- سينما مسرح 23 يوليو بالمحلة في الغربية.

9- سينما قصر ثقافة كفر الشيخ.

10- سينما قصر ثقافة السويس.

11- سينما السادات بمحافظة المنوفية.

12- سينما شبين الكوم.

13- سينما قصر ثقافة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

14-سينما المركز الثقافي بطنطا في محافظة الغربية

15- سينما هيبس بمحافظة الوادي الجديد.

16- سينما قصر ثقافة أسيوط.

ويقدم مشروع «سينما الشعب» أحدث الأفلام تزامنا مع عرضها التجاري وبأسعار مخفضة لا تتجاوز 40 جنيها.