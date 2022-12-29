رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الخريطة الكاملة لدور عرض سينما الشعب.. تصل إلى 20 بحلول 2023

كتب:

إلهام زيدان
06:11 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
سينما الشعب

سينما الشعب

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مشروع «سينما الشعب» يستهدف التوسع في نشر الثقافة السينمائية، وأنه بحلول أعياد الميلاد المجيد في 7 يناير 2023 ستصل أعداد دور العرض التابعة للهيئة 20 دار عرض سينمائي بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

دور عرض تدخل في مشروع سينما الشعب

وحسب وزارة الثقافة، يجري حاليا الانتهاء من أعمال تجهيز أربعة دور عرض في المواقع: «قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، وقصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وقصر ثقافة بورسعيد»، وهي المرحلة السادسة من المشروع. 

خريطة سينما الشعب

1- سينما قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي

2- مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

3- سينما قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

4- سينما قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة.

5- سينما قصر ثقافة الإسماعيلية.

6- سينما قصر ثقافة الزقازيق.

7- سينما قصر ثقافة قنا

8- سينما مسرح 23 يوليو بالمحلة في الغربية.

9- سينما قصر ثقافة كفر الشيخ.

10- سينما قصر ثقافة السويس.

11- سينما السادات بمحافظة المنوفية.

12- سينما شبين الكوم.

13- سينما قصر ثقافة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

14-سينما المركز الثقافي بطنطا في محافظة الغربية

15- سينما هيبس بمحافظة الوادي الجديد.

16- سينما قصر ثقافة أسيوط.

ويقدم مشروع «سينما الشعب» أحدث الأفلام تزامنا مع عرضها التجاري وبأسعار مخفضة لا تتجاوز 40 جنيها.

اقرأ المزيد:

«الثقافة» تعلن القائمة الكاملة للمكرمين بالمؤتمر العام لأدباء مصر 2022

«قصور الثقافة» تشارك بعرض «101 عزل» في قرية «بخاتي» بالمنوفية

رئيس «قصور الثقافة» يتابع استعدادات حفل افتتاح مؤتمر أدباء مصر

رئيس هيئة قصور الثقافة: هناك 4 مواقع جاهزة للافتتاح وتدخل الخدمة قريبا

وزيرة الثقافة تنيب رئيس هيئة الكتاب لافتتاح حفل مؤتمر الأدباء

«قصور الثقافة» تنظم فعاليات المسرح المتنقل في قرية الخطارة بأسوان
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.