«قصور الثقافة» تفتتح موقعين جديدين من «سينما الشعب».. اعرف التفاصيل

تجهز وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور للثقافة لاستكمال مراحل مشروع «سينما الشعب»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير الثقافة السينمائية، وقصر ثقافة السينما، في إطار تحقيق هدف الانتشار والتثقيف السينمائي.

وقال تامر عبدالمنعم لـ«الوطن»: يجر حاليا العمل على استكمال مشروع «سينما الشعب»، الهادف للتنوير، ونشر الثقافة السينما في مختلف ربوع مصر، ومن المقرر افتتاح دار عرض سينمائي في قصر ثقافة بورسعيد، ودار عرض في قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن مشروع «سينما الشعب»، يغطي معظم محافظات مصر، عدا محافظتي المنيا وسوهاج، إذا يوجد المشروع في 14 موقعا تابعا لقصور الثقافة في كل من أسوان وقنا والوادي الجديد والإسكندرية والمنوفية والبحيرة والغربية وجنوب سيناء وأسيوط وكفر الشيخ، إلى جانب القاهرة والجيزة.

أفلام أكتوبر في سينما الشعب

يعرض حاليا في سينما الشعب أفلام: «تسليم أهالي»، «حظك اليوم»، «فضل ونعمة»، «أشباح أوروبا».

وخلال أكتوبر الجاري، يعرض «فضل ونعمة» في سينما الشعب «قصر السينما بجاردن سيتي، قصر الزقازيق، الأنفوشي، دمنهور، الإسماعيلية».

ويعرض «أشبح أوروبا»، في سينما الشعب «المركز الثقافي بطنطا، أسيوط، 23 يوليو المحلة، شبين الكوم، السادات بالمنوفية».

ويعرض فيلم «تسليم أهالي» في سينما الشعب «البحر الأعظم، كفر الشيخ، الوادي الجديد».

ويعرض «حظك اليوم» في سينما الشعب في كل من «قنا، السويس، شرم الشيخ».

يشار إلى أن وزارة الثقافة، وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في سبتمبر الماضي، حول إدارة وتشغيل المشروع من حيث المحتوى، لدعم المشروع، وتوسيع نطاق عمله، بما يخدم هدف تحقيق العدالة الثقافية.

ويحمل مشروع سينما الشعب، شعار «سينما النهاردة بأسعار زمان»، وبسعر رمزي للتذاكر، يبدأ من 20 جنيها، و40 جنيها كحد أقصى.