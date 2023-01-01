خريطة القوافل العلاجية المجانية في أسيوط خلال شهر يناير.. تبدأ الثلاثاء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يناير الجاري، والتي تبدأ بعد غد الثلاثاء بعدد من القرى في 5 مراكز على مستوى المحافظة، هي الفتح وأبنوب والقوصية وديروط ومنفلوط، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

صرف الأدوية مجانا

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه القوافل تأتي لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف المحافظ، أن القوافل الطبية لشهر يناير تبدأ عملها من يوم 3 إلى 31 يناير ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية، حيث تبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يناير بقرية عرب مطير بمركز الفتح، ثم قرية الكلابات بذات المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 يناير، تنتقل بعدها لقرية المعابدة بمركز أبنوب يومي السبت والأحد يومي 14 و15 يناير، ثم قرية العطيات بذات المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 يناير.

وتنتقل القافلة يومي السبت والأحد 21 و22 يناير لقرية عرب الجهمة بمركز القوصية، وبعدها تتوجه يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 يناير لقرية رزقة الدير بنفس المركز، ثم يومي السبت والأحد يومي 28 و29 يناير بقرية مسارة بمركز ديروط، وتنهي القوافل أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير بقرية العتامنة بمركز منفلوط.