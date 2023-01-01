أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. ووقف الصيد لسوء الأحوال الجوية

سقطت أمطار غزيرة على مطروح والمدن الساحلية من حدود الإسكندرية شرقا ومرورا بمراكز ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن وتل العيس والعلمين الجديدة وغزالة والضبعة وجلال وجميمة وفوكة ورأس الحكمة والجراولة وسيدي حنيش وباغوش ومرسى مطروح والزغيرات والمتاني والنجيلة وسيدي براني وأبو سطيل والظافر والزويدة والمقتلة وبقبق وأبو زريبة والسلوم.

غيوم على السواحل الشمالية

وتشهد حالة الطقس اليوم الأحد في المدن الساحلية، برودة في الجو، مع انتشار السحب والغيوم المحملة بمياه الأمطار والتي تحاصر السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ومتوقع استمرار سقوط الأمطار بنسبة 50% طبقا لهيئة الأرصاد الجوية.

شبورة مائية وأمطار

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا تتضمن وجود شبورة على مختلف الأنحاء في المدن الساحلية ومحافظات وجه بحري والطرق القريبة من المناطق القريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة على سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار تكون متقطعة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

توقف الصيد في البحر

وقال نصرالله الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حالة الطقس أثرت على عمليات الصيد بسبب نوة رأس السنة، حيث جرى وقف تصاريح سروح الصيد لجميع الصيادين لعدم استقرار حالة البحر، ونشاط الرياح وارتفاع المد والجزر.