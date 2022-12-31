حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. أجواء باردة في أول يناير 2023

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة، خلال الفترة ما بين الأحد حتى الثلاثاء المقبل، إذ يتوقع أن تشهد بداية العام الجديد 2023 طقس متذبذب على مدار اليوم.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، طقس الأيام المقبلة، بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يكون باردا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية في الأيام المقبلة

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد عدة ظواهر الجوية، منها أن تتكون الشبورة المائية خلال الأيام الثلاث المقبلة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وتكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

وتشهد البلاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

بينما يومي السبت والثلاثاء تكون هناك فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري.

وفيما يلي نعرض تفاصيل درجات الحرارة في الأيام المقبلة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الأحد 1 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

-جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الإثنين 2 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 3 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.