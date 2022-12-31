حالة الطقس الأيام المقبلة.. ظاهرة جوية تسود جميع المحافظات وسقوط أمطار

يوضح البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث تشهد جميع المحافظات ظاهرة تكون الشبورة المائية وتكون كثيفة على بعض المحافظات وسط توقعات بتعرض محافظات السواحل الشمالية إلى سقوط أمطار غزيرة تقل حدتها في محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح في بعض محافظات الصعيد التي تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليلا.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتشير الأرصاد إلى أن حالة الطقس الأيام المقبلة تشهد تكون الشبورة صباحا على طرق محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وتكون كثيفة تؤدي إلى حجب الرؤية مع توقعات بسقوط أمطار وذلك يوم الإثنين 2 يناير.

حالة الطقس يوم الثلاثاء المقبل 3 يناير

وعن حالة الطقس يوم الثلاثاء القادم 3 يناير توضح الأرصاد أن تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري طقسا مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا وتكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية، مع أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والغربية وشمال، وتكون متوسطة على جنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

طقس يوم الأربعاء المقبل 4 يناير

فيما تأتي حالة الطقس من يوم الأربعاء 4 يناير إلى الجمعة 6 يناير مائل إلى البرودة ليلاً، بارد نهارا غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء نشاط لحركة الرياح، وحذرت الأرصاد المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات في الظواهر الجوية.