حالة الطقس اليوم.. غائم على مدن ومحافظات الجمهورية وأمطار على السواحل

كشف خبراء لارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، على جميع أنحاء الجمهورية، بأن الأجواء الجوية ستكون باردة نظرًا لتأثر البلاد برياح شمالية شرقية، تعمل على دفع كميات من الرطوبة علي شمال البلاد، ما يعمل على تكاثر السحب الممطرة، وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى أن حالة الطقس اليوم ستكون غائمة جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، في حين تشهد المحافظات الساحلية سقوطا للأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة بشكل متقطع، خلال اليوم، بسبب استمرار تكاثر السحب الممطرة من السواحل الشرقية للبلاد وتتقدم للداخل خلال ساعات اليوم، وتشمل محافظات الإسكندرية ومطروح ومدينة العلمين الجديدة والسلوم وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية ومرسي علم ووسط وجنوب سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة بين غزيرة ومتوسطة، وعلى فترات متقطعة على مدار اليوم، مؤكدة أنّ حالة الاجواء الممطرة ستستمر حتى الجمعة المقبلة على السواحل وقد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى منتصف الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام المقبلة على محافظات الجمهورية، ما يلي:

درجات الحرارة الاثنين 2 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 3 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.