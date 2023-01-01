«الداخلية» تضبط 352 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، إذ أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 50091 قضية تموينية، أبرزها ضبط 110 قضايا إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 21708 إسطوانات، إذ تقدر قيمة الغاز المدعم 2.930.580 جنيه.

وتمكنت الحملات من ضبط 352 ألفا و244 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 305.601.789 مليون جنيه.

كما تمّ ضبط 12717 قضية في مجال التهرب الضريبي، بمبالغ مالية بلغت 18.733.666.610 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 52٫202٫948 مليون جنيه.