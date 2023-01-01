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«الداخلية»: تحرير 1863 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب:

محمد بركات
10:48 ص | الأحد 01 يناير 2023
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن المختصة، اليوم الاحد ، من رفع 103سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

تحرير 1863 مخالفة

كما جرى ضبط 694 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 1863 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتصل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني إلى الحبس لمدة 6 أشهر، لمالك المركبة المخالفة، أو دفع غرامة مالية تقدر بـ300 جنيه، وقد تصل قيمتها إلى 1500 جنيه.

أما في حالة وضع الملصق بمكان غير واضح أو ظاهر، أو إخفاءه بأي شيء، فيتم سحب رخصة السيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تزيد المدة حسب المخالفة التي يجرى تسجيلها على السائق. 

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