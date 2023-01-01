«الداخلية» تحبط تهريب 1.250 طن «بانجو» في السويس

إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات .. وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.

وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب وذلك من خلال الإستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة.. فقد قامت بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) برصد نشاط (عنصرين إجراميين- مقيمان بمحافظتى السويس والإسماعيلية) إعتزما نقل وتهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما، فضلاً عن قيامهما بإعداد مخزن سرى بسيارة "نقل فنطاس" وسيارة أخرى.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن السويس تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارتين بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزتهما (عدد 500 لفافة لمخدر البانجو وزنت 1,250 طن– مبلغ مالى–هاتفى محمول) .

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,750٫000) ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.