الشروط والمستندات المطلوبة لاستحقاق الموظفة بدل رعاية الأطفال

يمثل بدل رعاية الطفل، ما يمنح للموظفة تعويضًا عن أجرها خلال فترة الإجازة بما يعادل 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الإجازة، أو قيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة في حالة قيامها بإجازة لرعاية الطفل وذلك وفقا لاختيارها.

الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية

وتجيب «الوطن» خلال هذه السطور، على سؤال متى يستحق الموظف مقابل رصيد الإجازات؟ وفقًا الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية على الجهات الإدارية، الصادر عن وزارة المالية.

المستندات المؤيدة لصرف بدل رعاية الطفل

1- إخطار الجهة الإدارية بإجازة رعاية الطفل.

2- قرار الجهة الإدارية بمنح الاجازة.

3- ما يفيد قبول الموظفة تعويض الأجر بما يعادل 25% من المرتب.

الإجراءات الرقابية على بدل رعاية الطفل

1- أن تتحمل الجهة الإدارية بإشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

2- اعتماد استمارة الصرف من رئيس الجهة أو من يفوضه في حالة تعويض الأجر بنسبة 25% من المرتب.

3- المراجعة الحسابية لتسوية رعاية الطفل أو الاستمارة في حالة قبول الموظفة تعويضًا عن أجرها بما يعادل 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء الإجازة.

إجازة رعاية الطفل بحد أقصى عامين

وأوضح الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية على الجهات الإدارية، الصادر عن وزارة المالية، أن إجازة رعاية الطفل بحد أقصى عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.