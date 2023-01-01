موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023.. المتأخرات بداية من 5 فبراير

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 في كتاب دوري صادر اليوم الأحد، متضمنا موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 بالإضافة إلى شهري فبراير ومارس 2023 أيضاً، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد

راعت وزارة المالية عند تحديد موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 الأعياد والمناسبات الرسمية لكافة الجهات الإدارية بالدولة، حيث من المقرر وفق الكتاب الدوري لوزارة المالية أن يكون موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 أيام 23، و24، و25، و29 يناير الجاري.

وزارة المالية: التزاحم ممنوع

قالت الوزارة، إنه من المقرر صرف متأخرات مرتبات شهر يناير 2023 أيام 5، و8، و10 من الشهر الذي يليه، مطالبة موظفي الجهاز الإداري للدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدةً أن مرتبات شهر يناير 2023 ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء صرف المرتبات، المرفقة في جدول مواعيد الصرف، مع مراعاة للإجراءات الاحترازية.

انتهاء صرف مرتبات ديسمبر

كانت وزارة المالية، انتهت قبل أيام من صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 لموظفي 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، حيث انتهت الأربعاء الماضي من صرف مرتبات الشهر الأخير من العام 2022، على أن يتم الصرف لمن تخلف يومي 8 و 9 يناير الجاري، بحسب بيان سابق لوزارة المالية.

الصرف من ماكينات الـATM

يمكن لموظفي الجهاز الإداري للدولة، صرف مرتبات شهر يناير 2022 من أي ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، والتابعة لـ38 بنكاً تعمل في السوق المحلية.