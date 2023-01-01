إصلاح كسرين في خط مياه الشرب الناقل من الإسكندرية إلى مطروح

أعلن المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، الانتهاء من أعمال إصلاح كسرين في خط مياه الشرب الـ1000 مم الناقل للمياه من الإسكندرية إلى مدينة مرسى مطروح عن طريق الساحل الشمالي الغربي.

أماكن كسر خط مياه مرسي مطروح

وقال رئيس شركة مياه الشرب في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الأماكن التي حدثت بها كسور في خط مياه الشرب الناقل لمرسى مطروح في منطقة الجراولة عند علامة الكيلو 25 من اتجاه مطروح، وفي الكيلو 30 على الطريق الساحلي.

أسباب كسر خط مياه الشرب

وأضاف أن أسباب وقوع كسر خط مياه الشرب المغذي لمطروح جاء نتيجة أعمال التسوية، وتوسعة الطريق التي تجري حاليا منذ الشهر الماضي، واستخدام معدات حفر، ما يعرض خط المياه الناقل للكسور.

وأشار إلى أنه منذ ورود بلاغ بحدوث كسر في خط مياه الشرب المغذي لمدينة مرسى مطروح، وجرى الدفع بفرق الطوارئ وإجراء الصيانة الشاملة من خلال المهندسين والفنيين والعمال الذين انتقلوا للمعاينة، وتحديد أماكن الكسور والتعامل السريع معها وتوفير المهمات والانتهاء من جميع أعمال الصيانة ومراجعة الخط من مدينة الضبعة وحتى مدخل مدينة مطروح.