تحويلات المرورية بعد غلق شارع «الهرم» لأعمال صيانة خط مياه الشرب

أجرت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم، عددًا من التحويلات المرورية، بعد غلق كلي لشارع الأهرام لحين انتهاء أعمال صيانة خط مياه الشرب في المسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفي السيد، في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة.

التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي بشارع الهرم

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وتنفيذها على أكمل وجه لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب في استكمال السير بشارع الأهرام من خلال الانعطاف يميناً لشارع ناصر الثورة وصولاً لشارع الملك فيصل حتى فتحة الدوران المواجهة لكلية التربية الرياضية ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير بشارع فيصل حتى فتحة الدوران الكائنة أمام شركة المطاحن ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع الملك فيصل حتى شارع أحمد لطفي السيد ثم إلى شارع الأهرام مرة أخرى عقب تجاوز الأعمال.

وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية

واعلنت محافظة الجيزة في بيان أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

غلق جزئي لنفق أحمد عرابي

فيما نفذت محافظة الجيزة غلقًا جزئيًا بالتناوب لنفق أحمد عرابي في الاتجاه القادم من الطريق الدائري «القوس الغربي»، باتجاه شارع أحمد عرابي لمدة شهر لصيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية الخاصة بالنفق تحت أشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.