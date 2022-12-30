أماكن انقطاع مياه الشرب في مدينة أرمنت لكسر بأحد الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه في مركز أرمنت جنوب غرب المحافظة، وذلك بمناطق (المحاميد بحري - المحاميد قبلي - الرزيقات بحري - الرزيقات قبلي - الرياينة - الديمقراط)، نتيجة كسر بخط مياه 500.

توفير سيارات مياه شرب

وأهابت الشركة بالمواطنين التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 في حالة الطوارئ، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب في حال طلبها للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه بالأقصر.

اجتماع منظومة الدعم الفني للحلول المتكاملة

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد شاركت في اجتماع منظومة الدعم الفني للحلول المتكاملة «IWSSTA» الممول من الوكالة الأمريكية، بهدف إنهاء تحليل متطلبات وفجوات النظام الخاصة ببرنامج «Maximo» ومواكبه خطة الدولة للميكنة الرقمية الحديثة للعمل على دمج الأصول الفنية وأوامر التشغيل والصيانة الخاصة بها، و للوصول إلى أفضل خطط للإحلال والتجديد السنوية والخمسية.

وتم عرض الملاحظات الخاصة بالبرنامج، ومناقشة الملاحظات الخاصة بالشركات التابعة للوصول لافضل نتائج مرجوه من البرنامج.