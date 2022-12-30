قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في المرج مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لأعمال صيانة الصرف الصحي بمنطقة المرج، سيتم قطع المياه عن مناطق (بركة الحاج الغربية - كفر الشرفاء- شارع المركز الاجتماعي - شارع عبد الله رفاعي ومتفرعاته) وذلك يوم الجمعة الموافق 30 - 12- 2022 من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباح السبت الموافق 31 – 12 – 2022 بالقاهرة.

توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب

وناشدت شركة مياه الشرب فى بيانها أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.