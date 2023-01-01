شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع الغذائية، تمكنت خلالها من ضبط 2500 عبوة مستحضرات تجميل، منتهية الصلاحية منذ أغسطس العام الماضي، داخل أحد محلات بيع مستحضرات ومستلزمات التجميل، بمدينة طنطا، وحرر محضر بالواقعة.

حملة تفتيشية

جاء ذلك إيماءً إلى تعليمات هيئه الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابه على الأسواق العامة، إذ شن المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، حملة تفتيشية موسعة، لضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وضمت الحملة ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، وجائت كالآتي:

التحفظ على المضبوطات

ضبط 2500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بطنطا، داخل محل مستحضرات تجميل، انتهاء أغسطس 2022، وتحرر محضر بالواقعة.

كما جري تحرير عدد 10 محاضر عدم إعلان أسعار، و2 محضر مخالفة القرار 330 لسنة 2017، و10 محاضر مخابز بلدية (8 موازين و2 مواصفات).