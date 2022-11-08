«تموين الغربية»: سيارات متنقلة لطرح الأرز الممتاز بسعر 12 جنيها للكيلو

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية التموين في ضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها من خلال تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على تجار السلع الغذائية للتأكد من التزامهم بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام في المحلات ومخازن السلع الغذائية، إلى جانب الإطمئنان عن مدى توافر السلع الغذائية الأساسية لدى التجار، وذلك بمشاركة مباحث التموين بالغربية، الطب البيطري، الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

سعر الأرز الممتاز 12 جنيها

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار، أوضح محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، أنه يتم بيع الأرز الأبيض زنة الشكارة 25 كيلوجرام للمواطنين بمدينة طنطا وجميع المراكز بسعر 300 جنيه، كما تم توفير كمية من الأرز الممتاز بسعر 12 جنيها للكيلو مع الإشراف على توزيعه من قبل إدارة التموين ببندر ومركز المحلة الكبرى في سيارات متنقلة.

ضبط 2 طن ملح

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط مطحنة وتعبئة ملح طعام بدون ترخيص والتحفظ على عدد 2 طن ملح مجهول المصدر، كما تم ضبط معمل مخللات وتعبئة بدون ترخيص والتحفظ على كمية وقدرها عدد 2 طن ملح شكائر مجهول المصدر وعدد 2 طن مخللات جزر منتج نهائي بدون بيانات تدل على المصدر والصلاحية، إلى جانب ضبط عدد 15 كجم لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته جرى ضبط عدد 20 كجم لحوم بداخل محل جزارة يقوم ببيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب تحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.