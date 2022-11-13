تحرير 4 محاضر وضبط طن من السكر المدعم في حملة مكبرة لـ«تموين الغربية»

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة، على الأسواق والمحلات التجارية المختلفة، لمكافحة أساليب الغش التجاري، بدائرة قسم أول وثان طنطا، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا منها البيع بأغلى من السعر المعلن، وكميات من السكر المدعم معدة للبيع في السوق السوداء.

حملات تفتيشية موسعة

تلقي المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إخطار من أشرف شرف الدين، خالد زكي المفتشين بإدارة الرقابه التموينيه بالمديرية، بتشيكل حملة تموينية، وذلك للمرور على مضارب الأرز الخاصة وتجار الحبوب والوقوف على مدى إلتزامهم بتوريد الأرز الشعير حصاد 2022 وأسفر المرور عن ضبط الآتي.

المضبوطات والمخالفات

ضبط تاجر تموينى قام بتجميع كمية من السكر التموينى المدعم وقدرها 500 كجم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط آخر قام بالتصرف فى كمية من السكر التموينى وقدرها 500 كجم وبيعها بالسوق السوداء، بدائرة قسم أول طنطا.

كما جرى ضبط أحد تجار العطارة لحيازته كمية من السلع الغذائية وقدرها 64 كجم منتهية الصلاحية، وآخر تاجر أرز قام ببيع كمية من الأرز بأغلى من السعر الرسمي، بدائرة قسم ثان طنطا.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وحررت محاضر جنح، وإحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.