إغلاق 50 منشأة وتحصيل 306 آلاف جنيه غرامات فورية في حملات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية من غلق 50 منشأة وضبط 3975 حالة إشغال متنوع وتحرير 932 محضرا متنوعا و306 آلاف غرامات فورية خلال أسبوع، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

تحرير محاضر متنوعة في حملات بالإسكندرية

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، أسفرت عن تحرير محاضر متنوعة بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية، تقدر قيمتها بـ306 آلاف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال أسبوع.

استمرار تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.