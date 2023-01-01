محافظ مطروح: سيارة التبرع بالدم المتنقلة تستقبل 4 متبرعين في وقت واحد

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تشغيل بنك الدم المتحرك للتبرع من داخل مستشفى مطروح العام، تيسيرا على أصحاب العمليات الجراحية ومصابي الحوادث في توفير مزيد من مخزون الدم الكافي.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن بدء تشغيل بنك الدم المتنقل، جرى بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والدكتورة إيناس عبد الإله مدير بنك الدم بالمحافظة من مستشفى مطروح العام لتقريب المسافة للمتبرعين بدلا من التحرك إلى بنك الدم.

بنك دم متنقل

وأوضح أن السيارة الجديدة بمثابة بنك دم متنقل، والتي تسع استقبال عدد 4 متبرعين في وقت واحد بها طاقم طبي وأجهزة كاملة لتحليل للدم والهيموجلوبين والضغط ومدى كفاءة الدم للتبرع من عدمه، وشاشات تليفزيونية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لوزارة الصحة ولجميع الجهود المبذولة في توفير مزيد من الخدمات للمواطنين، مع أهمية تحفيز وتشجيع المشاركة المستمرة والدائمة في التبرع بالدم كعمل إنساني وتطوعي لإنقاذ أرواح المرضى ومصابي الحوادث الذين يحتاجون إلى التبرع ونقل الدم.