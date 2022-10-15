افتتاح بنك الدم التجميعي الجديد بمستشفى منيا القمح بتكلفة 2 مليون جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بنك الدم التجميعي الجديد، وقاعة الاجتماعات والتدريب، بمستشفي منيا القمح المركزي.

وقال محافظ الشرقية، إن المحافظة تحرص على توفير كل سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة والارتقاء بها، لتقديم خدمات علاجية ملائمة، وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى وفقا للإمكانات المتاحة، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات، لتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين.

من بنك تخزيني إلى «تجميعي»

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود بأن بنك الدم التجميعي الجديد تم تنفيذه ضمن خطة وزارة الصحة والسكان بتحويله من بنك تخزيني إلى بنك تجميعي، وذلك بالتنسيق مع إدارة بنوك الدم بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، توسعا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة، مشيرا أنه بذلك يعد البنك السادس بمستشفيات الصحة بالمحافظة، حيث تتواجد بنوك تجميعية بكل من مستشفيات بلبيس، ديرب نجم، ههيا، فاقوس، الحسينية المركزية.

وأضاف وكيل الوزارة بأنه تم البدء في الأعمال الإنشائية للبنك في اغسطس من عام 2021، لتتوج هذه الأعمال ويتم افتتاحها تزامنا مع انتصارات اكتوبر المجيدة، مشيرا إلى إنشاء البنك بالدور الأرضي للمستشفى بتكلفة 500 ألف جنيه دعما من المجتمع المدني، ويحتوي 6 غرف، منها غرفة للتبرع بالدم مجهزة بـ3 كراسي خاصة بالمتبرعين، وغرفة لثلاجات التخزين، وغرفة لصرف وحدات الدم ومشتقاته للمواطنين، وغرفة للمشتقات، واستراحة انتظار، ومكتب للأطباء.

قاعة تدريب جديدة

كما افتتح المحافظ ووكيل الوزارة، قاعة التدريب الجديدة، والتي تم تجهيزها لتنفيذ الإجتماعات واللقاءات العلمية، وتدريب الأطباء والقوي البشرية، بسعة 50 متدربا، حيث تم تطوير ورفع كفاءة الجناح المخصص للقاعة، وتزويدها بالأثاث والتجهيزات اللازمة.