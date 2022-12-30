أيمن الحكيم يكشف «أسرار الأيام الأخيرة» في حياة بليغ حمدي بمعرض الكتاب

يصدر الكاتب أيمن الحكيم أحدث كتبه بعنوان «بليغ.. أسرار الأيام الأخيرة» عن دار أطياف، ويتناول أسرار تنشر لأول مرة عن الموسيقار الكبير بليغ حمدي، كما يكشف أسرار سنوات المنفى الخمسة التي عاشها في باريس بعد خروجه الإجباري من مصر بسبب القضية الشهيرة، وسيتاح الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق في 24 يناير 2023.

وقال «الحكيم» في تصريحات لـ «الوطن»: «يتناول الكتاب رحلة مع بليغ حمدي في المنفى، نشاركه عذاباته وحتى جنونه وعشقه للحياة رغم المحنة، ويتزامن تاريخ إصدار الكتاب مع العام الذي يشهد الذكرى الثلاثين لرحيل بليغ».

وأشار إلى أن هذه الفترة التي تمتد من 1986، وقت خروجه من مصر بعد قضية سميرة مليان، والتي حُكم عليها ب 1 سنى سجن، أقام في باريس قبل صدور الحكم، إلى عودته في سنة 1990وإعادة محاكمته وحصوله على البراءة، وبعدها رجع إلى باريس للعلاج ووفاته هناك، لافتا إلى هذه الفترة من حياة بليغ غامضة ولا يعرف الكثيرون عنها شيئا.

واستكمل: «أعتمد على مصادر حية عايشت حياة بليغ في باريس من بينهم مساعده محسن خطاب، ونانو شقيقة الإذاعي وجدي الحكيم، وأسرة بليغ نفسه وغيرهم، كما يتضمن الكتاب وثائق تُنشر لأول مرة منها حكم البراءة من المحكمة، وكيف قضى السنوات الغامضة هناك وألأماكن التي عاش بها والأصدقاء الذين كانوا يزورونه، والألحان التي قدمها هناك ومن بينها ألحان لوردة وميادة الحناوي، إلى جانب حكايات تروى لأول مرة عن الموسيقار الكبير».