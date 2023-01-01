أستاذ تغذية تكشف عن طعام شهير يحافظ على صحة القلب

كشفت الدكتورة لمياء لطفي أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، أن الملايين من البشر يتناولون بعض الأطعمة والمواد الغذائية، التي يوجد بها عناصر غذائية مهمة، ويجب معرفة ما بها من فوائد على صحتهم، خاصة صحة القلب، مشيرة إلى أن تناول بعض الأطعمة، تؤثر بشكل سلبي علي الكوليسترول، وضغط الدم لدى الإنسان.

أطعمة بعينها مفيدة على صحة القلب

أوضحت الدكتورة «لمياء»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تناول أطعمة بعينها تساعد في الحفاظ على صحة القلب، وهو أمر بالغ الأهمية لتناولها بشكل دائم، وذلك في ظل انتشار حالات الوفيات بدول العالم، جراء الأزمات القلبية التي تحدث للإنسان بشكل مفاجئ.

التمر يحافظ علي صحة القلب ويقي تصلب الشرايين

أشارت الدكتورة لمياء لطفي، أنه في حالة تناول التمر بشكل دائم صباحا أو في المساء، يحافظ على صحة القلب، موضحة أنه يحتوي علي العديد من القيم الغذائية الهامة ومنها الآلياف، والمغنيسوم، والحديد، والبوتاسيوم، علاوة على البروتين وفيتامين «ك، ب»، والكالسيوم، والمنجنيز، والزنك.

وتابعت أن التمر يوفر الألياف التي تكون قابلة للذوبان، وهي التي يمكن أن تخفض من نسب الكوليسترول الضارة لجسم الإنسان، بالإضافة أنها تمنع تراكم رواسب الكوليسترول على محيط جدار الشرايين، والمعروف تحت مسمي التصلب الشراييني، كما أن التمر يحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

التمر وافر بمضادات الأكسدة ويحافظ علي صحة القلب

وأضافت أن التمر يحتوي على مضادات الأكسدة القوية، التي يستفيد منها الإنسان، ومنها الأنثوسيانين، والكاروتينات، واليوليفينول، بما تعمل علي الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية، والأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن تناول التمر يقي من إصابة الإنسان من فقر الدم، لإحتوائه على معادن مفيدة من بينها الحديد.

عدم الإفراط في تناول التمر

وحذرت من عدم الإفراط في تناول التمر خلال اليوم، بما لا يزيد عن عدد 2 تمرة أو واحدة تكفي، لأن تناول عدد 4 تمرات في اليوم الواحد، يعطي نحو 285 سعرة حرارية، التي تؤدي لزيادة الوزن لدى الإنسان، وهو أمر غير محبب لديه.