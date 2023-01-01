مسن ينهي حياة نجله لاعتراض الأخير على زواجه بأسيوط

أقدم أب على قتل ابنه في قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، اليوم، بعدما اعترض الابن على زواج والده المسن، الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات بينهما تسبب في مقتله، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بنشوب مشاجرة بين أب وابنه بقرية المطيعة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين أب ونجله، وتطور المشاجرة بينهما، ما تسبب في قيام الأب بقتل نجله بطلقة نارية.

انتقل على الفور لموقع البلاغ وقوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط، وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة، تبين حدوث مشاجرة بين شخص يدعى«م. خ. د»، يبلغ عمره 73 عاما، ونجله يدعى «خ. م. خ»، يبلغ عمره 24 عاما، ما أسفر عن قيام الأب بإطلاق طلق ناري على نجله، وسقوطه قتيلا في الحال.

تبين من الفحص والتحريات الأولية، أن سبب المشاجرة بين الأب ونجله، رغبة الأب في الزواج، واعتراض نجله على ذلك، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهما، احتدت حتى قام الأب بقتل نجله.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.