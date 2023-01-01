خالد منتصر يعزي عبدالله رشدي في وفاة زوجته: أمام الموت لا نستطيع إلا التراحم

قدم الكاتب خالد منتصر، واجب العزاء إلى الداعية عبدالله رشدي، في وفاة زوجته التي رحلت عن عالمنا مساء أمس السبت.

احترام حرمة الموتى

وكتب «منتصر»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خالص العزاء.. أمام الموت لا يستطيع المرء إلا الترحم والمواساة»، وذلك في إطار تأكيده على احترام حرمة الموتى، وانطلاقا من إيمانه الثابت بأنه لا شماتة في الموت، خاصة أن هناك العديد من المواجهات الفكرية التي تمت بين «منتصر» و«رشدي» في أكثر من موقف سابق بسبب اختلافهما.

ولاقت تعزية منتصر، إشادات واسعة على موقع التواصل الاجتماعي، وعبر المتابعون عن تقديرهم لتقديم العزاء، وقالوا إنها تعبر عن روح التسامح؛ فقال أحد المتابعين: «أخلاق المحترمين فقط.. ده بيشمت في أي حد.. الإنسانية أعلى منه.. الله يرحمها.. لكني لا أعزيه وأعزي أسرتها»، وأضاف آخر: «العزاء واجب أخلاقي قبل أن يكون دينيا، رغم اختلافي الجذري معه في معظم الآراء إنما مصابه فادح وأليم، وهناك أطفال أيتام، واحترام جلالة الموت واجبة».

وفاة زوجة عبدالله رشدي

وكان عبد الله رشدي أعلن بالأمس وفاة زوجته في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرة دامت خمسة عشرة سنة كانت فيها الزوجة المحبة ورفيقة الدرب الوفية، مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن التقيها في جنات الخلد إن شاء الله».