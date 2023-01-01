هيثم نبيل يتعاقد على أغاني مسلسل «جعفر العمدة» لمحمد رمضان

تعاقد المطرب والملحن هيثم نبيل، على تنفيذ أغاني مسلسل «جعفر العمدة»، الذي يخوض به محمد رمضان موسم دراما رمضان 2023، من إخراج محمد سامي.

أغنيات المسلسل بصوت أحمد سعد

مسلسل «جعفر العمدة» خامس تعاون يجمع هيثم نبيل بالمخرج محمد سامي، بعد أن أسند له أغاني وموسيقى مسلسلات «ولد الغلابة، البرنس، لؤلؤ، نسل الأغراب»، وحقق هيثم نبيل نجاح كبير في تترات وأغاني وموسيقى هذه الأعمال.

ويتعاون بالغناء مع هيثم نبيل في أغاني مسلسل «جعفر العمدة» الفنان أحمد سعد، ليكونا ثنائي ناجح في أغاني الدراما، خاصة أن أحمد سعد قام بغناء 12 أغنية من ألحان هيثم نبيل، الذي قام بكتابة وتلحين 10 أغاني ضمن أحداث مسلسل «البرنس»، ويشارك في كتابة أغاني المسلسل حتى الآن سارة سعيد وكريم سامي.

مسلسل «جعفر العمدة» تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، أحمد داش، هيدي كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهري، مجدي، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.