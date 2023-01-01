محمد رمضان بعد تعاونه مع عدوية: اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية

شوق الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة «على وضعنا» مع الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، عن طريق نشره جزءاً صغيراً من الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة مع عدوية

ونشر محمد رمضان فيديو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه: «كليب على وضعنا بعد دقائق معدودة على قناتي، اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية، ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العظيم».

وظهر محمد رمضان أمس خلال احتفالات رأس السنة، ببرنامج «معكم» مع الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، وأدلى بكثير من التصريحات من أبرزها «نجحت في تقليد الكثير من النجوم، منهم الفنان عادل إمام والفنان الكبير الراحل أحمد زكي، والكثير من الشخصيات الأخرى ذات التمثيل المميز مثل كمال الشناوي ومحمود المليجي وعادل أدهم».

محمد رمضان: لدي فريق يساعدني في اختيار الملابس

وأضاف محمد رمضان إن ما يرتديه خلال تأديته في الحفلات المختلفة هو ما يتطلبه الحفل من أجل الشو: «أنا في الحقيقة بلبس لبس عادي وبسيط جدًا، ومعايا تيم بيساعدني في اختيار ما أرتديه، ومقتنع بالمثل اللي بيقول كل ما يعجبك والبس اللي يعجب الناس».