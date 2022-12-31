محمد رمضان عن بداياته: «كنت بتخيل كوز الذرة جائزة الأوسكار»

قال الفنان محمد رمضان، إن ما يرتديه خلال تأديته في الحفلات المختلفة هو ما يتطلبه الحفل من أجل «الشو»، متابعا: «أنا في الحقيقة بلبس لبس عادي وبسيط جدا، ومعايا تيم بيساعدني في اختيار ما أرتديه، ومقتنع بالمثل اللي بيقول كل ما يعجبك والبس اللي يعجب الناس».

أغرب بدلة ارتداها

وأضاف «رمضان»، خلال استضافته ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي على فضائية «CBC»، أن أغرب بدلة ارتداها طيلة مشواره الفني تعود لتجار الألماظ في السنغال، وحينها قال له شقيقه: «أنت لو لبست البدلة دي أنت لا أخويا ولا أعرفك»، ولكن في النهاية اضطر لارتداء تلك البدلة حتى يصل للسنغاليين.

واستطرد: «بعد ما حصلت على أفضل موهوب على مستوى الجمهورية في مسرح المدرسة في 1 ثانوي، بعدها قولت مسرح المدرسة مش مكاني ولازم أبقى مع المحترفين، وروحت قابلت المخرجين الكبار في وسط البلد، ودخلتها عمارة عمارة علشان أدور على مكاتب الممثلين، وأول مكتب دخلته كان مكتب شرائط الكاسيت، وكان في إيدي كوز الذرة وتخيلته جائزة الأوسكار».

وأوضح أنه عندما كان يجلس في الشارع من أجل انتظار الحصول على عمل كان دائما يحلم بجلوسه مع أحد أهم الإعلاميين يقص عليه تاريخ حياته.