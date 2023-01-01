محمد رمضان: عمري ما قلت إني نجحت بالصدفة.. ولم أتنصل ممن ساعدوني

قال الفنان محمد رمضان، إنه لم يتنصل قط ممن ساعدوه حتى وصل إلى ما وصل إليه في المجال الفني، حيث إنه لا يعتبر نجاحه كان وليد الصدفة، «عمري ما قولت إني نجحت بالصدفة أو مخبطش، أو كنت مكاني والمخرج هو اللي جالي، كل رحلة نجاح كنت بشوفها كانت بتلهمني».

وأضاف «رمضان»، خلال استضافته ببرنامج «معكم»، وتقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه نجح في تقليد الكثير من النجوم، منهم الفنان عادل إمام والفنان الكبير الراحل أحمد زكي، والكثير من الشخصيات الأخرى ذات التمثيل المميز مثل كمال الشناوي ومحمود المليجي وعادل أدهم.

واستطرد: «ممثلين زمان كل ممثل منهم ليه بصمة وطريقة ولحن أزاي هيقول الجملة، وكل ده علق معايا جدا».