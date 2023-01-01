«الإسكندرية» تستضيف البرنامج التدريبي الأول لتأهيل المقبلين على الزواج

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، البرنامج التدريبي الأول لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بالإسكندرية، الذي تعقده دار الإفتاء المصرية، وتستضيفه جامعة الإسكندرية، في الفترة من 1 إلى 15 يناير 2023، بحضور عدد من العلماء، وأساتذة الشريعة والطب، وعدد من المقبلين على الزواج.

وعبر الشريف عن سعادته بانعقاد الدورة في الإسكندرية، ومناقشة قضية هامة تشغل الجميع، كونها تتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لأن بناء الأسرة حجر الزاوية في بناء المجتمع، والقاعدة التي يقوم عليها، مؤكدًا أهمية أن يدرك أبنائنا وبناتنا المقبلين على الزواج، أن الكيان الأُسَري ليس امرأة فقط، وليس رجلاً فقط، لكنهما كيان متكامل يؤسس لبناء الدولة والمجتمع.

مميزات دورة المقبلين على الزواج

قال محافظ الإسكندرية، إن توعية الشباب المقبلين على حياة جديدة شيء هام وجوهري، ومثل هذه الندوات يساعد في بناء الوعي المعرفي اللازم للشباب المُقبلين على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويعمل على رفاهيتها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات.

وثمن محافظ الإسكندرية، الدَّور الذى تقوم به دار الإفتاء، في إعداد «دليل الأسرة المصرية»، التي مزجت فيه بين أحكام الشريعة ومقاصدها، والعلوم الإنسانية الحديثة، والخبرات البشرية المعاصرة، الأمر الذي يجسِّد ويُبرز الخطاب الدينيَّ الرشيد الذي يَعي مشاكل مجتمعه ويتفاعل معها، ويعمل على تقديم معالجات عصرية لها، بطريقة حكيمة تنطلق من هُوِيَّته الدينية الراسخة وثقافة مجتمعه وحضارته الراقية.

محافظ الإسكندرية: الدولة تهدف للحفاظ على الأسرة المصرية

أشار اللواء محمد الشريف، إلى أن ما يشهده الجميع من تحركات للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على كيان الأسرة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمجتمع المصري، بأن الدولة بكافة مستوياتها تدعم الأسرة المصرية.

وطالب الشريف، بأن يتكاتف الجميع لتثقيف وتوعية أبنائنا المقبلين على الزواج للحفاظ على المجتمع ومقدراته، وتقديم عناية خاصة وكبيرة للأسرة المصرية، باعتبارها نواةَ المجتمع ولَبِنته الأولى وركيزة استقراره الأساسية، والحد من الطلاق الذي ارتفعت نسبته في السنوات الماضية.