النائبة نشوى الديب: يجب تحديد وضع الأطفال والمسكن والنفقة قبل الزواج

طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب بإضافة شروط جديدة على وثيقة الزواج لصالح الأسرة والأبناء من بينها حسم وضع الأطفال بين الزوجين في حالة الطلاق.

وقالت عضو مجلس النواب، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن هذه الشروط تتمثل في إجراء تحاليل طبية قبل الزواج، مطالبة المأذون بإيضاح هذه الشروط كاملة للطرفين.

وضع الأطفال عند الطلاق

وأوضحت أنه من بين هذه الشروط، ضرورة الاتفاق على وضع الأطفال عند الطلاق، ومسكن الزوجية والنفقة: «أي شيء يترتب على خلاف بين الزوجين قد يصل إلى الطلاق لابُد أن يكون متفق عليه».

رؤية الطفل

ولفتت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن مشروع القانون الجديد، يقترح رؤية الطفل ليكون حق لغير الحاضن (أم أو أب)؛ ويحق له إذا التزم بالإنفاق الكامل على الحاضنة والطفل أن يستضيف نجله كل أسبوع، في المنزل.

وأشارت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المقترح غير موجود في قانون الأحوال الشخصية الحالي، كما أن هناك عقوبة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه على من يخالف شروط الرؤية.