بـ6 لغات.. الإعلامية عزة مصطفى تشيد بعدد «الوطن» غدا استعدادا لقمة المناخ

سلط برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، بعدد جريدة الوطن الصادر غدا، الخاص بالاستعدادات الخاصة بقمة المناخ «COP27» في شرم الشيخ.

عزة مصطفى: عجبتني فكرة جريدة الوطن

أشادت الإعلامية عزة مصطفى بعدد الوطن الصادر غدا، قائلة: «عجبتني فكرة الوطن، اللي هتبقى بإيد حضراتكم بكرة، مانشيت الجريدة في الصفحة الأولى بـ6 لغات رسمية، وهي اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة.. الفكرة لطيفة».

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، «أتمنى أن النسخ دي تكون موجودة في شرم الشيخ بكثافة، تحديدا نسخة بكرة، وعلى الطائرات وأماكن المطار».