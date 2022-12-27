أستاذ قانون بجامعة المنيا: توثيق الطلاق يقلل استخدامه عبثا

أعلنت الدولة المصرية إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعالج ويتلافى المشاكل التي كانت تواجه الأسرة المصرية في القوانين السابقة، ما أثار العديد من التساؤلات لدى المواطنين، ومنها ما يتعلق بتوثيق الطلاق.

وقال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا إن الطلاق الشفهي قنبلة موقوتة، لأن هناك من يسيء استخدامه، ووصل الأمر إلى الطلاق عبر الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» أو «واتساب».

القانون الجديد يحافظ على الأسرة

وأوضح «سعداوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إحصائيات عالية في نسبة الطلاق الشفوي، مشيرًا إلى أن التوثيق يحفظ حقوق المرأة، كما يضع حداً للطلاق الشفوي الذي يرهب الأنثى، ويحافظ على على الأسرة والزوجة.

من جهته قال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إن مشروع قانون الأسرة الجديد الذي يناقش حالياً تطرق الى بعض المشاكل المختلف عليها ومنها توثيق الطلاق نؤيدها تماماً، لأن بعض علماء الدين يقدسون لفظ الطلاق ويرتبون عليه أمور انفصام الحياة الزوجية لمجرد كلمة أطلقها الزوج في حين أنهم يتشددون في عناصر توثيق الزواج وشروطه.

محام: نؤيد توثيق الطلاق

وأوضح «محفوظ»: نحن في زمن التوثيق وهذا يضمن الحقوق والميراث والآثار المترتبة على الطلاق عديدة، مثل الحقوق المالية والشخصية، ونؤيد بكل قوة اتجاه المشرع نحو توثيق الطلاق لحل المشاكل الأسرية.