إصابة 4 أشخاص في حوادث طرق متفرقة بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادثين منفصلين في محافظة المنيا، إذ اصطدمت سيارة نقل بلوري أمام مركز شرطة سمالوط، وأخرى ربع نقل في الطريق الصحراوي الغربي.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 716 ر ل ع، ربع نقل برصيف الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 بمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة أحمد لمعي عبد الحميد 37 عاما، سائق، مقيم بالجيزة، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقله للمستشفى للعلاج.

تصادم سيارتين في مركز سمالوط

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ولوري أمام مركز شرطة سمالوط غرب، ما أسفر عن إصابة كل من: محمد عبد الرحمن 21 عاما، مقيم بمحافظة قنا، إسلام ماهر 26 عاما، مقيم بأسيوط، وعلاء عبد المنعم 28 عاما، مقيم بمركز سمالوط، بسحجات وكدمات واشتباه كسر، وجرى نقلهم للمستشفى النموذجي لتلقي العلاج.