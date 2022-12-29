مواعيد غلق وفتح الترع الرئيسية خلال السدة الشتوية في المنيا.. تبدأ 5 يناير 2023

تبدأ السدة الشتوية، في يوم 5 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 20 من نفس الشهر كل عام، إذ يتم خلال تلك الفترة التي تمتد لـ15 يومًا متصلة، إجراء أعمال الصيانة والتطهير بالترع في محافظة المنيا.

السدة الشتوية تبدأ يوم 5 يناير المقبل

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مواعيد إغلاق عدد من الترع الرئيسية والفرعية بمراكز وقرى المحافظة خلال السدة الشتوية، ابتداءً من يوم 5 يناير المقبل، لتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهير والأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجاري المائية، وهو ما يمثل ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الري للارتقاء بمنظومة الري، وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه.

غلق ترعة الإبراهيمية 15 يوما

في مدينة ومركز المنيا سيتم غلق فم ترعة الإبراهيمية بديروط، لمدة 15 يومًا من يوم 5 إلى 20 يناير، وغلق ترع الساحلية والديروطية والبدرمان والدلجاوي قفلاً تاماً، وقفل فم البحر اليوسفي بديروط من غروب في نفس الموعد من 5 إلي 20 يناير.

وأعلنت مديرية الري والموارد المائية في محافظة المنيا، أنه سيتم إعطاء رية عامة لمدة 7 أيام في جميع الترع قبل القفل التدريجي، وكذلك إعطاء رية عامة لمدة 7 أيام في جميع الترع بعد الفتح التدريجي يتم بعدها الاستمرار في تطبيق المناوبات طبقاً للبرنامج المعد بهذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل تعمل على مدار 24 ساعة للإطمئنان على الملاحة النيلية وعدم حدوث معوقات في مجرى نهر النيل.